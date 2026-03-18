Echi New Gen | i giovani protagonisti del futuro del Sannio

Echi New Gen coinvolge studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni in iniziative che promuovono cultura e sostenibilità nel Sannio. Il progetto prevede incontri, workshop e attività didattiche finalizzate a sensibilizzare i giovani sui temi ambientali e sociali. Sono stati organizzati eventi nelle scuole e momenti di confronto pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente le nuove generazioni nel loro territorio.

Nei giorni scorsi ha preso ufficialmente il via ‘Echi New Gen’, un’iniziativa che pone le nuove generazioni al centro della costruzione del futuro del territorio. Coordinato dal direttore creativo di Futuridea, Rolando Leone, il progetto nasce dalla collaborazione con Giusy Mignone e l’IS Palmieri Rampone Polo, grazie al coinvolgimento del dirigente scolastico Nazzareno Miele e dei docenti Rita Iuliano e Maurizio Reveruzzi. Più di un semplice progetto didattico, ‘Echi New Gen’ si configura come un laboratorio di rigenerazione culturale e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti in un percorso di consapevolezza e progettazione, immaginando il futuro del Sannio alla luce dei profondi cambiamenti sociali, economici e ambientali. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Echi New Gen: i giovani protagonisti del futuro del Sannio Articoli correlati TC 2002, a marzo nel Sannio le promesse del tennis italiano per la tappa del “Junior Next Gen 2026”Tempo di lettura: < 1 minutoAnche quest’anno (4-15 marzo) Benevento diventerà il centro del tennis giovanile italiano ospitando al Tc 2002 di via... Giovani del M5S del Sannio alla Camera per l’evento “194: i dati negati”Anche il Sannio ha avuto una voce all’evento “194: i dati negati”, svoltosi giovedì 5 febbraio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati,... Una selezione di notizie su Echi New Gen i giovani protagonisti del... Discussioni sull' argomento Echo Generation 2, nuovo trailer dal The MIX Spring Showcase; Generation Z children's fear of war in Echoes, by young director Simone De Cenzo; Cococucumber annuncia Echo Generation 2 con un nuovo trailer e una demo pubblica disponibile subito; Echo Generation 2 - Gameplay e trailer demo. Al via il progetto ‘Echi New Gen’, un progetto che guarda al futuro del Sannio tra cultura e sostenibilitàHa preso ufficialmente il via nei giorni scorsi ‘Echi New Gen’, un progetto che mette al centro le nuove generazioni come protagoniste attive nella costruzione del futuro del territorio. L’iniziativa, ... ntr24.tv Buona domenica, ci stiamo preparando per i prossimi concerti. Ci vediamo nelle vostre città. Per scoprire tutte le date, visitate il nostro sito: www.genrosso.com E se volete il Gen Rosso nella vostra città, scriveteci a [email protected] A presto! #ge - facebook.com facebook