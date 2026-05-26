Muore mentre gioca a padel addio a Peppe Izzo | chi era Peppe Champagne ex simbolo del Benevento

Notizia in breve

Un ex calciatore, allenatore e docente molto noto nel Sannio è deceduto improvvisamente durante un torneo di padel, alla vigilia del suo compleanno. L’uomo, conosciuto come “Peppe Champagne” e simbolo del Benevento, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. La morte è avvenuta mentre stava giocando a padel, senza che ci fosse la possibilità di intervenire. La notizia si è diffusa tra amici e conoscenti.