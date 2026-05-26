Muore mentre gioca a padel addio a Peppe Izzo | chi era Peppe Champagne ex simbolo del Benevento
Un ex calciatore, allenatore e docente molto noto nel Sannio è deceduto improvvisamente durante un torneo di padel, alla vigilia del suo compleanno. L’uomo, conosciuto come “Peppe Champagne” e simbolo del Benevento, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. La morte è avvenuta mentre stava giocando a padel, senza che ci fosse la possibilità di intervenire. La notizia si è diffusa tra amici e conoscenti.
Ex calciatore, professore e allenatore molto conosciuto nel Sannio: il malore improvviso durante un torneo alla vigilia del compleanno. Il calcio sannita perde uno dei suoi volti più conosciuti e riconoscibili. È morto improvvisamente Giuseppe “Peppe” Izzo, ex calciatore del Benevento, insegnante di educazione fisica e allenatore che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento nello sport locale. In queste ore avrebbe compiuto 70 anni. Il dramma si è consumato nella serata di ieri in un impianto sportivo di Sant’Angelo a Cupolo, alle porte di Benevento, mentre stava partecipando a una partita di padel, una passione che continuava a coltivare con costanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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L’EX CALCIATORE DEL BENEVENTO PEPPE IZZO MUORE MENTRE GIOCA A PADEL STRONCATO DA UN MALORE. facebook
Malore durante un torneo di padel: muore Peppe Izzo, ex calciatore del BeneventoIl dramma si è consumato nella serata di oggi in un impianto sportivo di Sant’Angelo a Cupolo, alle porte di Benevento, dove Izzo stava partecipando a un torneo di padel. agro24.it