Un uomo di 50 anni è morto questa sera durante una partita di padel in una struttura sportiva vicino a Sant’Angelo a Cupolo. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe accasciato improvvisamente sul campo, colto da un malore. Nonostante l’intervento dei soccorritori, le manovre di rianimazione non sono state sufficienti a salvargli la vita. La vittima era conosciuta come “Peppe champagne”.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma questo pomeriggio in una struttura sportiva alle porte del capoluogo nei pressi della frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo. Un uomo di 71 anni, Peppe Izzo, ma da tutti conosciuto come ‘Peppe Champagne’, mentre stava giocando a padel, ha avvertito un malore e si è accasciato al suolo. Subito soccorso da un medico e quindi dal personale del 118 che hanno tentato di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti. Se ne va un altro pezzo della storia sannita, calcistica per la precisione. Izzo ha vestito la maglia del Benevento e, proprio per il suo modo di stare in campo, si era guadagnato questo soprannome che non lo ha mai più abbandonato, e mai lo farà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia sul campo di padel, ‘Peppe champagne’ stroncato da un malore

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