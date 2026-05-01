Amato parrucchiere muore a 57 anni addio Peppe

A Bellona, durante una celebrazione del primo maggio, si sono diffuse le notizie della scomparsa di Giuseppe Iorio, noto parrucchiere locale, morto all’età di 57 anni. La comunità si è riunita per ricordarlo, lasciando trasparire il dolore per la perdita di una figura apprezzata nel paese. La notizia ha suscitato commozione tra amici e conoscenti, che hanno espresso il loro cordoglio.

Una festa del primo maggio con le lacrime a Bellona. Si è spento a 57 anni Giuseppe Iorio, stimato parrucchiere della città.La notizia si è ben presto diffusa in città con tanti amici che hanno lasciato un ricordo esprimendo sentimenti di cordoglio per la prematura scomparsa. “Il nostro caro.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Addio a Nadia Farès, l’attrice de «I fiumi di porpora» muore a 57 anni dopo un incidente in piscinaÈ morta all’età di 57 anni l’attrice e modella Nadia Farès, nota al grande pubblico internazionale per il suo ruolo nel thriller cult del 2000 I... Lutto per cinema e televisione, l’amato attore si è spento a 57 anniIl mondo dello spettacolo è stato colpito da una notizia improvvisa che ha lasciato fan e addetti ai lavori senza parole.