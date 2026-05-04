Muore carbonizzato nell’auto finita fuori strada a Massa

Nella notte, un incidente si è verificato in via degli Unni, nella zona industriale di Massa, causando il decesso di un uomo. L’auto ha sbandato e si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica, prendendo fuoco e carbonizzando il conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di spegnimento.

MASSA – Drammatico incidente nella notte appena trascorsa in via degli Unni, nella zona industriale di Massa, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un violento schianto contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’allarme è scattato intorno alle 1,15, quando la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada proprio nei pressi della concessionaria Brotini. L’impatto è stato talmente violento da innescare un incendio che ha avvolto rapidamente l’abitacolo. Per il conducente, rimasto intrappolato all’interno del veicolo in fiamme, non c’è stato purtroppo nulla da fare: l’uomo è morto carbonizzato. Al momento non sono ancora note le generalità della vittima né l’età presunta, proprio a causa delle condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Muore carbonizzato nell’auto finita fuori strada a Massa 10 Invincible Warrior Queens History Tried to Erase - History To Fall Asleep To Notizie correlate Muore carbonizzato nell’auto finita fuori strada a SovicilleSOVICILLE – Tragedia nella tarda serata di ieri sulla strada statale 223 di Paganico, nel comune di Sovicille. Muore intrappolato nell’auto finita fuori strada: dramma all’alba in VersiliaLa vittima è un 26enne: per estrarlo dal mezzo finito in un fosso sono serviti i vigili del fuoco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Muore carbonizzato nell’auto a 37 anni; Schianto nella notte, auto si ribalta e prende fuoco. Riccardo muore carbonizzato tra le lamiere; Muore a 37 anni, trovato carbonizzato nell’auto; Incidente mortale sulla Cimpello Sequals, auto contro camion: la vettura prende fuoco, il conducente muore carbonizzato. Schianto nella notte, auto si ribalta e prende fuoco. Riccardo muore carbonizzato tra le lamiereE’ successo nel Comune di Sovicille: pronto intervento dei vigili del fuoco, ma il cadavere dell’uomo è stato ritrovato soltanto al termine delle operazioni di spegnimento del rogo. Aveva 37 anni ed e ... lanazione.it Uomo morto carbonizzato nell’incidente: servirà il test del Dna per avere certezzeLa vittima identificata in un 40enne di Tricase, ma non è stato possibile procedere con il riconoscimento ufficiale, a causa delle condizioni del cadavere. Il guidatore dell'altro mezzo coinvolto, pos ... lecceprima.it #Cronaca Gragnano, tragedia al Parco Imperiale: ex autista 79enne muore carbonizzato in casa x.com Auto a fuoco dopo l'incidente, 37enne muore carbonizzato - facebook.com facebook