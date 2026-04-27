Muore carbonizzato nell’auto finita fuori strada a Sovicille

Nella serata di ieri, sulla strada statale 223 di Paganico nel comune di Sovicille, un incidente ha causato il decesso di un uomo rimasto intrappolato in un’auto andata a fuoco dopo essere finita fuori strada. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

SOVICILLE – Tragedia nella tarda serata di ieri sulla strada statale 223 di Paganico, nel comune di Sovicille. Poco prima della mezzanotta un violento incidente stradale ha causato il decesso di un uomo di 37 anni, rimasto intrappolato nel suo veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, per cause ancora al vaglio delle autorità, è uscita di strada, prendendo immediatamente fuoco dopo l’impatto. I vigili del fuoco del comando di Siena sono giunti sul posto nel minor tempo possibile con le squadre di soccorso, avviando le complesse operazioni di spegnimento dell’incendio. Purtroppo, una volta domate le fiamme e messa in sicurezza l’area, per il conducente non c’era più nulla da fare: all’interno dell’abitacolo carbonizzato è stato rinvenuto il corpo senza vita del 37enne.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Muore carbonizzato nell’auto finita fuori strada a Sovicille Notizie correlate Muore intrappolato nell’auto finita fuori strada: dramma all’alba in VersiliaLa vittima è un 26enne: per estrarlo dal mezzo finito in un fosso sono serviti i vigili del fuoco. Venturina: muore con l’auto finita fuori strada. Inutili i soccorsiVENTURINA – Un uomo di 76 anni, Massimo Sanvitale di Piombino, è morto stamattina, 31 marzo 2026 in un incidente stradale in via Aurelia a Venturina. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Muore a 37 anni, trovato carbonizzato nell’auto; Incidente mortale sulla Cimpello Sequals, auto contro camion: la vettura prende fuoco, il conducente muore carbonizzato; Schianto nella notte, auto si ribalta e prende fuoco. Un 37enne ritrovato morto tra le lamiere; C'è la conferma dal Dna: è un 40enne salentino l'uomo morto carbonizzato nell'incidente stradale di due settimane fa. Uomo morto carbonizzato nell’incidente: servirà il test del Dna per avere certezzeLa vittima identificata in un 40enne di Tricase, ma non è stato possibile procedere con il riconoscimento ufficiale, a causa delle condizioni del cadavere. Il guidatore dell'altro mezzo coinvolto, pos ... lecceprima.it INCIDENTE A TORRE GUACETO UN UOMO MUORE CARBONIZZATO Un uomo è morto carbonizzato in un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi sulla statale 379, all’altezza di Torre Guaceto, in direzione Brindisi. La vittima viaggiava a bordo di un - facebook.com facebook