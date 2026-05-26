Munus - Fondazione di Comunità di Parma e Provincia celebra dieci anni di attività

Da parmatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Munus, la Fondazione di Comunità di Parma e Provincia, ha festeggiato i dieci anni di attività. In questo periodo, ha promosso iniziative per rafforzare i legami sociali, sostenere le persone in difficoltà e diffondere valori di solidarietà. La fondazione ha organizzato eventi e progetti rivolti alla comunità locale, mantenendo un ruolo attivo nel supporto ai soggetti vulnerabili e nella promozione di una cultura di condivisione.

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Dieci anni di impegno al servizio della comunità, per costruire legami, sostenere fragilità e promuovere una cultura della solidarietà condivisa. Munus – Fondazione di Comunità di Parma celebra questo importante traguardo con un incontro pubblico in programma giovedì 28 maggio alle ore 18.00. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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