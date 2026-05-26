Munus - Fondazione di Comunità di Parma e Provincia celebra dieci anni di attività

Notizia in breve

Munus, la Fondazione di Comunità di Parma e Provincia, ha festeggiato i dieci anni di attività. In questo periodo, ha promosso iniziative per rafforzare i legami sociali, sostenere le persone in difficoltà e diffondere valori di solidarietà. La fondazione ha organizzato eventi e progetti rivolti alla comunità locale, mantenendo un ruolo attivo nel supporto ai soggetti vulnerabili e nella promozione di una cultura di condivisione.