Munus - Fondazione di Comunità di Parma e Provincia celebra dieci anni di attività
Munus, la Fondazione di Comunità di Parma e Provincia, ha festeggiato i dieci anni di attività. In questo periodo, ha promosso iniziative per rafforzare i legami sociali, sostenere le persone in difficoltà e diffondere valori di solidarietà. La fondazione ha organizzato eventi e progetti rivolti alla comunità locale, mantenendo un ruolo attivo nel supporto ai soggetti vulnerabili e nella promozione di una cultura di condivisione.
Dieci anni di impegno al servizio della comunità, per costruire legami, sostenere fragilità e promuovere una cultura della solidarietà condivisa. Munus – Fondazione di Comunità di Parma celebra questo importante traguardo con un incontro pubblico in programma giovedì 28 maggio alle ore 18.00. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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