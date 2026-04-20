Parma 672 negozi chiusi in dieci anni | allarme di Vivi-Parma Centro

Tra il 2015 e il 2025 a Parma sono state chiuse 672 attività commerciali, secondo quanto riportato dall’associazione Vivi Parma-Parma Centro. La cifra evidenzia un calo consistente nel numero di negozi aperti nel centro cittadino nel corso di questo decennio. La perdita di esercizi commerciali viene considerata da alcuni come sintomo di un cambiamento profondo nel tessuto commerciale locale.

Sono 672 le attività commerciali che hanno chiuso i battenti a Parma tra il 2015 e il 2025. Un dato che fotografa una situazione sempre più critica e che, secondo l’associazione Vivi Parma-Parma Centro, rappresenta il segnale di una crisi strutturale del commercio cittadino, difficile da.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Parma: 248 negozi chiusi, la logistica uccide il centroLa realtà del commercio a Parma si sta trasformando in una crisi tangibile, dove la chiusura di 248 attività nell’anno corrente segnala un declino...

Negozi chiusi, i numero fanno paura: addio a 672 attività commerciali (-8,1%).I recenti dati presentati dall’Osservatorio Nomisma delineano uno scenario allarmante per il commercio in Emilia-Romagna: tra il 2015 e il 2025 si...