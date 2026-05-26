Il centrodestra vince in cinque Municipalità solo Venezia-Murano-Burano al centrosinistra
Il centrodestra ha conquistato cinque delle sei Municipalità, mentre una, Venezia-Murano-Burano, è passata al centrosinistra. Lo scrutinio delle elezioni per presidente e consiglio di municipalità si è concluso, riguardando i sei enti amministrativi del territorio comunale. I risultati mostrano un quadro di vittorie e sconfitte distribuite tra le forze politiche in quest’area.
Completato anche lo scrutinio per quanto riguarda le elezioni del presidente e del consiglio di municipalità per i sei enti amministrativi in cui è diviso il territorio del comune di Venezia. Come appariva evidente dall'inizio dello spoglio, anche in questo caso la vittoria del centrodestra è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie e thread social correlati
Bazzaro si candida per la Municipalità di Favaro e Bidoia per Venezia-Murano-BuranoDue candidati della Lega Salvini si presentano alle elezioni comunali nelle Municipalità di Venezia-Murano-Burano e Favaro Veneto.
Municipalità: il centrosinistra avanti a Venezia centro, il centrodestra nelle altre cinqueA Venezia centro, il centrosinistra ha ottenuto la vittoria con Simone Venturini al primo turno.
Temi più discussi: Comunali 2026: il centrodestra tiene Venezia e conquista Reggio Calabria; Cosa dicono i sondaggi sulle elezioni comunali di Venezia 2026; I fac-simile delle schede elettorali, guida alle comunali 2026: istruzioni per votare, da Venezia alla Sicilia; Risultati elezioni comunali, exit poll e spoglio in diretta: chi vince a Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e nei capoluoghi di provincia.
#Amministrative2026 a Venezia: il candidato del centrodestra Simone Venturini vince in 5 municipalità su 6, mentre quello del centrosinistra Andrea Martella prevale solo nella municipalità che copre il centro storico di Venezia e le isole di Murano e Burano. # x.com
COMUNALI | Il centrodestra a sorpresa a Venezia, delusione del campo largo. De Luca sbanca a SalernoL'affluenza cala del 5 per cento. La Toscana si conferma rossa, dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra. Meloni ironizza sui social: 'E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo ... ansa.it
Elezioni comunali 2026, il centrodestra vince al primo turno a Venezia e Reggio CalabriaLe elezioni comunali del 2026 consegnano un risultato politicamente significativo: il centrodestra vince al primo turno in due città ... dailyexpress.it