Il centrodestra vince in cinque Municipalità solo Venezia-Murano-Burano al centrosinistra

Notizia in breve

Il centrodestra ha conquistato cinque delle sei Municipalità, mentre una, Venezia-Murano-Burano, è passata al centrosinistra. Lo scrutinio delle elezioni per presidente e consiglio di municipalità si è concluso, riguardando i sei enti amministrativi del territorio comunale. I risultati mostrano un quadro di vittorie e sconfitte distribuite tra le forze politiche in quest’area.