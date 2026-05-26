Il centrodestra vince in cinque Municipalità solo Venezia-Murano-Burano al centrosinistra

Da veneziatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra ha conquistato cinque delle sei Municipalità, mentre una, Venezia-Murano-Burano, è passata al centrosinistra. Lo scrutinio delle elezioni per presidente e consiglio di municipalità si è concluso, riguardando i sei enti amministrativi del territorio comunale. I risultati mostrano un quadro di vittorie e sconfitte distribuite tra le forze politiche in quest’area.

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Completato anche lo scrutinio per quanto riguarda le elezioni del presidente e del consiglio di municipalità per i sei enti amministrativi in cui è diviso il territorio del comune di Venezia. Come appariva evidente dall'inizio dello spoglio, anche in questo caso la vittoria del centrodestra è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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