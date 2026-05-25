Municipalità | il centrosinistra avanti a Venezia centro il centrodestra nelle altre cinque

A Venezia centro, il centrosinistra ha ottenuto la vittoria con Simone Venturini al primo turno. Nelle altre cinque Municipalità, il centrodestra ha prevalso. Lo scrutinio delle schede per le Municipalità e le presidenze è ancora in corso.

Mentre sta per terminare lo scrutinio delle schede per il comune di Venezia, con la vittoria di Simone Venturini al primo turno, continua lo scrutinio anche per le sei presidenze e consigli di Municipalità.Anche qui la vittoria del centrodestra supera le aspettative. Con quasi metà delle sezioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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