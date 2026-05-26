Municipalità 5 Nasti e Bonetti | Basta verbali contestati e sedute nel caos Servono registrazioni audio-video e digitalizzazione dei Consigli

Notizia in breve

Dopo un’ultima seduta con tensioni e sospensioni, i consiglieri della Municipalità 5 chiedono l’adozione di registrazioni audio e video e la digitalizzazione dei verbali delle riunioni. Nasti e Bonetti hanno espresso la necessità di eliminare i verbali contestati e di garantire procedure più trasparenti. La richiesta nasce dall’insoddisfazione per le modalità attuali di documentazione delle sedute, ritenute insufficienti a garantire chiarezza e corretta comunicazione tra i membri del consiglio.