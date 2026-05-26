Municipalità 5 Nasti e Bonetti | Basta verbali contestati e sedute nel caos Servono registrazioni audio-video e digitalizzazione dei Consigli
Dopo un’ultima seduta con tensioni e sospensioni, i consiglieri della Municipalità 5 chiedono l’adozione di registrazioni audio e video e la digitalizzazione dei verbali delle riunioni. Nasti e Bonetti hanno espresso la necessità di eliminare i verbali contestati e di garantire procedure più trasparenti. La richiesta nasce dall’insoddisfazione per le modalità attuali di documentazione delle sedute, ritenute insufficienti a garantire chiarezza e corretta comunicazione tra i membri del consiglio.
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’ennesima seduta caratterizzata da tensioni, sospensioni e contestazioni sui verbali, il capogruppo di Europa Verde della Municipalità 5 Rino Nasti annuncia una richiesta formale all’assessore comunale alla digitalizzazione Valerio Di Pietro per avviare un percorso di modernizzazione delle sedute consiliari municipali. “Quanto accaduto oggi durante il Consiglio convocato per l’audizione del Garante per i disabili – dichiara Luca Bonetti– dimostra che non è più rinviabile una profonda innovazione delle modalità di registrazione e verbalizzazione delle sedute.” “La discussione si è nuovamente bloccata su contestazioni relative al verbale di una precedente seduta, fino ad arrivare alla sospensione dei lavori dopo le proteste legate alla mancata concessione della parola alla consigliera PD Cinzia Del Giudice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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