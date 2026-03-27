digitalizzazione integrale delle sedute del consiglio comunale riccione adotta nuovo sistema

Dal 26 marzo, il Consiglio comunale di Riccione utilizza un nuovo sistema per la digitalizzazione completa delle sedute. Questa modifica riguarda l’intera modalità di svolgimento delle riunioni, con l’obiettivo di rendere i lavori consiliari più efficienti e accessibili. La scelta di adottare questa piattaforma rappresenta un passaggio significativo nell’ambito della modernizzazione dell’ente.

L'innovazione permette di effettuare sedute in streaming, un archivio digitale e la partecipazione anche da remoto di giunta e consiglieri A partire dalla seduta del 26 marzo, il Consiglio comunale ha adottato un nuovo sistema per la digitalizzazione integrale dei lavori consiliari, segnando un importante passo avanti nel percorso di innovazione dell’ente. Si tratta della piattaforma CiviCam, una soluzione tecnologica avanzata che consente di gestire in modo completamente digitale tutte le fasi delle sedute, migliorandone efficienza, qualità e fruibilità. Il sistema permette di organizzare e gestire in tempo reale l’ordine del giorno, gli interventi e le votazioni attraverso una web app dedicata, accessibile ai consiglieri tramite profili personalizzati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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