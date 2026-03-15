Garlasco | registrazioni audio rivelano pista droga su Poggi

A Garlasco, sono state depositate alla Procura delle registrazioni audio che coinvolgono conversazioni su possibili piste alternative legate al delitto di Chiara Poggi. La criminologa Roberta Bruzzone ha consegnato i file, che contengono discussioni su ipotesi diverse da quelle ufficiali. Le registrazioni vengono ora analizzate nell’ambito delle indagini in corso.

Roberta Bruzzone ha depositato presso la Procura di Garlasco delle registrazioni audio contenenti conversazioni su ipotesi alternative riguardo al delitto di Chiara Poggi. Il materiale, definito dalla criminologa come gravissimo e circostanziato, include riferimenti a nomi specifici e presunte dinamiche di una spedizione punitiva legata a un giro di droga. La consegna avviene mentre le cugine della vittima, Stefania e Paola Cappa, hanno già presentato diverse querele per calunnia contro chi ha diffuso accuse infondate nei loro confronti. L’azione di Bruzzone nasce da un senso di responsabilità civica verso la ricerca della verità, spinta dalla gravità dei contenuti registrati che coinvolgono persone vicine alla giovane deceduta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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