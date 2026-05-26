Mumford & Sons a Rock in Roma 2026

I Mumford & Sons torneranno in Italia nell’estate 2026 con un concerto unico. Dopo aver suonato nel 2025 in tre date, il gruppo britannico ha annunciato una nuova esibizione nel nostro Paese. La data e il luogo dell’evento sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli al momento. La band è attesa per un concerto che si svolgerà in una località italiana, in una singola serata.

Dopo aver conquistato l’Italia nel 2025 con tre date straordinarie, i Mumford & Sons annunciano il loro attesissimo ritorno nel nostro Paese con un’unica data italiana per l’estate 2026.I Mumford & Sons saranno in concerto all'Ippodromo Capannelle, nel contesto di Rock in Roma 2026, il prossimo 7. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Mumford & Sons FINALLY! Prizefighter European Tour

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