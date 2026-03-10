Bad Apple Sons | il ruvido ritorno del tridente del rock alternativo

Il trio Bad Apple Sons torna sulla scena con un nuovo album che combina suoni ruvidi e atmosfere intense, portando avanti il loro stile nel rock alternativo. La band, composta da tre membri, ha annunciato il rilascio di questo progetto attraverso i canali ufficiali, suscitando l’interesse dei fan e della critica musicale. La presentazione ufficiale avverrà nei prossimi mesi con un tour dal vivo.

Firenze, 10 marzo 2026 - Patti Smith, Marlene Kuntz, Teatro degli Orrori. Che cos'hanno in comune? Attitudine, intensità, adrenalina. E l'aver condiviso il palco con una band fiorentina, protagonista a cavallo delle prime due decadi degli anni Duemila di una scalata sorprendente sui palchi di mezza Europa: oggi, abbiamo il piacere di (ri)presentarvi i Bad Apple Sons, il tridente ruvido del rock alternativo composto da Clemente Biancalani (voce, pianoforte, tastiere e testi), Andrea Cuccaro (basso elettrico e cori) e Andrea Ligia (batteria). "Relate, Relief", registrato presso il McFarland Studio in Mugello da Guglielmo Torelli e in uscita il...

Relate, Relief release party, l'attesissimo ritorno sui palchi dei Bad Apple Sons.Per i 50 anni di Controradio, Rock Contest, Glue e Controradio presentano: Bad Apple Sons in concerto, special guest Sadsisde Project e King Of The Opera.

Biografia Bad Apple SonsIl cammino dei Bad Apple Sons inizia nel 2008 con la vittoria della XX edizione del Rockcontest nazionale di Controradio. Dopo le prime aperture a nomi italiani e internazionali come Teatro degli Orrori...