Bach - Father & Sons

La famiglia Bach rappresenta un capitolo importante nella storia della musica del XVIII secolo, con Johann Sebastian e i suoi tre figli: Carl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann e Johann Christian. In questo programma, i tre vengono messi a confronto, offrendo uno sguardo diretto sulla loro produzione musicale e sulle differenze stilistiche tra le varie generazioni. La selezione mette in evidenza come il linguaggio strumentale si sia evoluto nel corso del tempo, riflettendo i mutamenti del periodo.

La famiglia Bach, con i tre figli di Johann Sebastian che in questo programma sono posti a confronto (Carl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann e Johann Christian), offre emblematicamente uno spaccato dell’evoluzione del linguaggio musicale strumentale nel XVIII secolo, sensibile al forte cambio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Bach: Father of Music… and 20 Children Notizie correlate Father & FreudSpettacolo teatralecon Glauco Maria Genga e Giovanni SpadaroMusiche di Andrea MottaRegia di Adriana BagnoliProgetto teatrale e drammaturgia di Glauco... Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: l'atteso ritorno dei Mumford & SonsSulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare...