Solo gli automobilisti sono stati multati, mentre ciclisti e monopattinisti non hanno ricevuto sanzioni. Inizialmente si pensava che la percezione di essere multati fosse influenzata dal fatto di essere considerati i principali trasgressori. Tuttavia, i controlli si sono concentrati esclusivamente sui veicoli a motore, lasciando impuniti ciclisti e monopattini, che non hanno subito multe durante le verifiche ufficiali.

All'inizio si dava la colpa a una percezione distorta quando si credeva di essere bersagliati dalle multe perchè guidatori. (Fatta salva la premessa che chi commette un'infrazione è giusto che riceva l'odiata sanzione). Man mano gli automobilisti a Milano si son fatti l'idea di essere mal tollerati dall'amministrazione; non vi sono parcheggi; non sono mai state previste le soste per commissioni veloci; se non si ha un box privato non si sa dove posteggiare la sera perchè lo spazio residenti è stato trasformato in pista ciclabile; se si percorre inisbaglio una corsia riservata si riceve non una multa sola (che sarebbe giusto) ma due o tre, quante sono le telecamere che hanno immortalato la targa (inutile discuterla, l'occhio elettronico deputato al controllo, ha sempre ragione). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Multati solo gli automobilisti. Bici e monopattini "impuniti"

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