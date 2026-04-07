Monopattini e bici in sharing arrivano gli stalli dedicati | la mappa completa degli interventi

Nell’ambito della mobilità urbana, sono stati installati nuovi stalli dedicati esclusivamente a biciclette e monopattini condivisi. Questi spazi sono stati introdotti a pochi mesi dalla conclusione del bando che disciplina la gestione della micromobilità in sharing. La mappa degli interventi mostra le aree in cui sono stati collocati i parcheggi riservati ai mezzi elettrici, segnando un passo importante per l’organizzazione del traffico cittadino.

La novità riguarda soprattutto il centro di Roma dove si registra il maggior utilizzo dei mezzi di micromobilità elettrica Finalmente gli stalli dedicati per bici e monopattini e sharing. A pochi mesi dalla fine bando che regola la gestione della micromobilità in sharing, ecco arrivare i parcheggi riservati ai mezzi elettrici. Il comune di Roma ha realizzato i primi due interventi in attesa di vedere questi spazi spuntare in diverse zone della città, in particolare in centro. Nei giorni scorsi, sono stati realizzati i primi due stalli di sosta dove gli utenti di Lime, Bird e Dott, i tre operatori dello sharing di Roma, potranno lasciare bici e monopattini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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