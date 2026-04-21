Bici e monopattini gratis a Roma la novità del nuovo bando | l' attivazione ora è automatica per gli abbonati

A Roma, le corse di bici e monopattini in sharing saranno ora gratuite in modo automatico per chi possiede un abbonamento annuale Metrebus. Con il nuovo bando di micromobilità, non sarà più necessario attendere l’attivazione manuale o inviare molteplici richieste. Le corse gratuite partiranno senza ulteriori passaggi, semplificando l’uso di questi mezzi per gli utenti abbonati. La misura mira a rendere più immediata e accessibile la mobilità sostenibile in città.

Basta ad attese infinite, decine di mail e telefonate. Col nuovo bando di micromobilità in sharing le corse gratuite si attiveranno in automatico per i possessori di un abbonamento Metrebus Roma annuale. È questa, probabilmente, la novità più importante emersa durante un incontro che si è tenuto.🔗 Leggi su Romatoday.it

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