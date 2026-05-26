Multata dal Velocar per passaggio col rosso ma si era fermata prima dell’incrocio | sanzione annullata

Una donna multata per aver attraversato col rosso al semaforo è riuscita ad annullare la sanzione. Pur avendo superato la linea di arresto, si era fermata prima delle strisce pedonali e non aveva attraversato l’incrocio. La motivazione dell’annullamento si basa sul fatto che l’infrazione contestata non è stata effettivamente commessa. La multa è stata considerata illegittima in assenza di violazione concreta.

Sì, la conducente ha superato la linea di arresto, ma si è fermata prima delle strisce pedonali e, soprattutto, non ha attraversato l’incrocio, per cui la multa che le è stata elevata per passaggio con il rosso è illegittima: “l'infrazione non è stata commessa”. Questo, in sostanza, quanto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Multa per passaggio con il semaforo rosso Prima di pagare informati.

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