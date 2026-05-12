Cartella esattoriale da duemila euro per una multa non pagata ma era stata annullata dal giudice di pace sei anni prima

Una persona ha ricevuto una cartella esattoriale da 2000 euro per una multa che era stata annullata dal giudice di pace sei anni prima. In un altro caso, un automobilista è stato multato di 860 euro a causa di un errore della compagnia assicurativa. Dopo aver presentato ricorso, il giudice di pace ha accolto la richiesta e la contravvenzione è stata cancellata.

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