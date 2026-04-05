Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre ma passa col rosso al passaggio a livello | si muove la procura

Da fanpage.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista sloveno ha conquistato il suo terzo successo al Giro delle Fiandre, ma durante la gara è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione. Durante il passaggio a livello, ha attraversato nonostante il semaforo fosse rosso. La procura ha avviato un’indagine per verificare quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità legate alla violazione del segnale stradale. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Pogacar vince il suo terzo Giro delle Fiandre, ma finisce sotto indagine: il fuoriclasse sloveno ha ignorato il semaforo rosso a un passaggio a livello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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