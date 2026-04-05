Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre ma passa col rosso al passaggio a livello | si muove la procura

Il ciclista sloveno ha conquistato il suo terzo successo al Giro delle Fiandre, ma durante la gara è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione. Durante il passaggio a livello, ha attraversato nonostante il semaforo fosse rosso. La procura ha avviato un’indagine per verificare quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità legate alla violazione del segnale stradale. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Pogacar vince il suo terzo Giro delle Fiandre, ma finisce sotto indagine: il fuoriclasse sloveno ha ignorato il semaforo rosso a un passaggio a livello. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta(Adnkronos) – Tadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre oggi 6 aprile 2026, conquistando la seconda Classica... Leggi anche: Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre. Ora punta al pokerissimo Temi più discussi: Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta; Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta; Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta; Ciclismo: Pogacar cade, poi vince per la prima volta la Milano-Sanremo. Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta(Adnkronos) – Tadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre oggi 6 aprile 2026, conquistando la seconda Classica monumento della stagione con partenza da Anversa e arrivo ... notizie.it Pogacar come Merckx: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre!Il campione sloveno vince (per la terza volta in carriera) davanti a Van der Poel ed Evenepoel diventando così il primo corridore dopo la leggenda belga a piazzare la storica doppietta nella stessa st ... tuttosport.com Pogacar 'piglia tutto': il cannibale trionfa anche nel Giro delle Fiandre ed eguaglia Merckx facebook TADEJ POGACAR trionfa anche nelle Fiandre! 12^ Classica Monumento 4^ consecutiva (1° nella storia) 3° Giro nelle Fiandre 2° a vincere Milano-Sanremo e Fiandre nella stessa stagione, dopo un tale Eddy Merckx x.com