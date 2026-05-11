Nonostante la pioggia, molte persone si sono ritrovate all’impianto sportivo del Circolo Dino Manetti di Campi Bisenzio per partecipare a ‘Vedere Oltre’. La manifestazione ha unito il calcio a una finalità sociale, con l’obiettivo di promuovere inclusione e divertimento. La giornata si è svolta in un’atmosfera di allegria, con i partecipanti che hanno mostrato sorrisi e entusiasmo nonostante le condizioni meteo.

Sotto la pioggia, ma con il volto felice e sorridente per la bella manifestazione. All’impianto sportivo del Circolo Dino Manetti di Campi Bisenzio si è svolto l’evento ‘Vedere Oltre’ che abbina al calcio una splendida finalità sociale. Una giornata speciale dedicata al calcio visionario e all’inclusione, ricca di attività, momenti di condivisione e iniziative coinvolgenti. Di particolare rilievo un torneo di calcio a 5 unico nel suo genere: giocato da squadre miste composte da persone vedenti e non vedenti, un’occasione per sensibilizzare tutti sulla disabilità visiva. L’iniziativa è promossa dal Lions International Toscana e dal Leo Club Distretto 108La, in collaborazione col Quartotempo Firenze, guidato dal presidente Matteo Fazzini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inclusione, divertimento e gol. Vedere Oltre, una festa per tutti

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