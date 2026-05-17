Ordine d’arrivo MotoGP GP Catalogna 2026 | Fabio Di Giannantonio vince Marco Bezzecchi allunga nel Mondiale!

Nella sesta tappa del Motomondiale 2026, il Gran Premio di Catalogna si è disputato domenica 17 maggio sul circuito di Barcellona. La gara, tradizionalmente lunga e molto attesa, ha visto Fabio Di Giannantonio tagliare per primo il traguardo, aggiudicandosi la vittoria. Marco Bezzecchi, invece, ha mantenuto la leadership nel campionato, ampliando il suo vantaggio nella classifica generale. La gara ha coinvolto diversi piloti che si sono sfidati su un tracciato molto tecnico e ricco di sfide.

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