Ordine d’arrivo MotoGP GP Catalogna 2026 | Fabio Di Giannantonio vince Marco Bezzecchi allunga nel Mondiale!

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sesta tappa del Motomondiale 2026, il Gran Premio di Catalogna si è disputato domenica 17 maggio sul circuito di Barcellona. La gara, tradizionalmente lunga e molto attesa, ha visto Fabio Di Giannantonio tagliare per primo il traguardo, aggiudicandosi la vittoria. Marco Bezzecchi, invece, ha mantenuto la leadership nel campionato, ampliando il suo vantaggio nella classifica generale. La gara ha coinvolto diversi piloti che si sono sfidati su un tracciato molto tecnico e ricco di sfide.

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Il Motomondiale 2026  ha visto concludersi domenica 17 maggio il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sul circuito di Barcellona, valida per la sesta tappa del calendario di MotoGP. Vittoria dell’italiano Fabio Di Giannantonio con la sua Ducati, davanti agli spagnoli Joan Mir, secondo con la Honda, e Fermin Aldeguer, terzo sulla Ducati. Sfruttano la penalità di 3? comminata al nipponico Ai Ogura e scalano una posizione Francesco Bagnaia, quarto, Marco Bezzecchi, quinto, il francese Fabio Quartararo, sesto, Luca Marini, settimo, ed il sudafricano Brad Binder, ottavo. Il nipponico Ai Ogura con la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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