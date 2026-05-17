Ordine d’arrivo MotoGP GP Catalogna 2026 | Fabio Di Giannantonio vince Marco Bezzecchi allunga nel Mondiale!
Nella sesta tappa del Motomondiale 2026, il Gran Premio di Catalogna si è disputato domenica 17 maggio sul circuito di Barcellona. La gara, tradizionalmente lunga e molto attesa, ha visto Fabio Di Giannantonio tagliare per primo il traguardo, aggiudicandosi la vittoria. Marco Bezzecchi, invece, ha mantenuto la leadership nel campionato, ampliando il suo vantaggio nella classifica generale. La gara ha coinvolto diversi piloti che si sono sfidati su un tracciato molto tecnico e ricco di sfide.
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 17 maggio il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sul circuito di Barcellona, valida per la sesta tappa del calendario di MotoGP. Vittoria dell’italiano Fabio Di Giannantonio con la sua Ducati, davanti agli spagnoli Joan Mir, secondo con la Honda, e Fermin Aldeguer, terzo sulla Ducati. Sfruttano la penalità di 3? comminata al nipponico Ai Ogura e scalano una posizione Francesco Bagnaia, quarto, Marco Bezzecchi, quinto, il francese Fabio Quartararo, sesto, Luca Marini, settimo, ed il sudafricano Brad Binder, ottavo. Il nipponico Ai Ogura con la... 🔗 Leggi su Oasport.it
jadwal Lengkap Seri 4 MotoGP Jerez Spanyol 2026.. Marcobezzegi Puncaki Klasemen
Sullo stesso argomento
MotoGp, Alex Marquez vince la sprint in Catalogna: 3° Di Giannantonio. Bezzecchi 9° (ma rimane leader del Mondiale) | Ordine d’arrivo e classificaAlex Marquez vince la gara sprint del Gp della Catalogna, a Barcellona, sesta tappa del mondiale di MotoGp.
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: trionfa Di Giannantonio! Bezzecchi allunga nel suo week-end peggiore
MOTOGP - DI GIANNANTONIO VINCE A BARCELLONA, SUL PODIO MIR E ALDEGUER. PECCO 5º, ACOSTA K.O. ALL’ULTIMA CURVA A CAUSA DI UN CONTATTO CON OGURA, PENALIZZATO DI 3 SECONDI Fabio Di Giannantonio vince un Gran Pre - Facebook facebook
GP di Catalogna 2026: Discussione sulla gara di MotoGP reddit
#MotoGP Alex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il GP di Spagna sul circuito di Jerez de La Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin. # x.com
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2026: risultati e classifica garaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 17 maggio il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sul ... oasport.it
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Spagna 2026: Di Giannantonio sul podio, Bezzecchi non approfitta della caduta di MartinOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. I centauri ... oasport.it