MotoGP Jorge Martin verso il Mugello | Non mi sento ancora al 100% dopo le cadute a Barcellona
Jorge Martin si avvicina al GP del Mugello dichiarando di non sentirsi ancora al 100% dopo le cadute a Barcellona. Durante il weekend di Montmelò, ha subito numerose scivolate, con un risultato negativo nella classifica del Mondiale MotoGP 2026.
Jorge Martin era uscito malconcio dal weekend di Montmelò, in cui aveva collezionato una lunga serie di cadute a partire dal venerdì mettendo a referto soprattutto un pesante doppio zero nella classifica del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo dell’Aprilia si presenterà dunque tra pochi giorni al Mugello con l’obiettivo di riscattarsi e rilanciarsi nella corsa al titolo iridato. “ Mi sto riprendendo bene dopo le diverse cadute a Montmeló, spero di essere al 100%, anche se ancora non mi sento completamente al meglio. La cosa più importante è continuare ad avere velocità; poi sarà fondamentale riuscire a concludere le gare, sia per conquistare punti sia per acquisire fiducia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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