MotoGP Jorge Martin verso il Mugello | Non mi sento ancora al 100% dopo le cadute a Barcellona

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jorge Martin si avvicina al GP del Mugello dichiarando di non sentirsi ancora al 100% dopo le cadute a Barcellona. Durante il weekend di Montmelò, ha subito numerose scivolate, con un risultato negativo nella classifica del Mondiale MotoGP 2026.

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Jorge Martin era uscito malconcio dal weekend di Montmelò, in cui aveva collezionato una lunga serie di cadute a partire dal venerdì mettendo a referto soprattutto un pesante doppio zero nella classifica del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo dell’Aprilia si presenterà dunque tra pochi giorni al Mugello con l’obiettivo di riscattarsi e rilanciarsi nella corsa al titolo iridato. “ Mi sto riprendendo bene dopo le diverse cadute a Montmeló, spero di essere al 100%, anche se ancora non mi sento completamente al meglio. La cosa più importante è continuare ad avere velocità; poi sarà fondamentale riuscire a concludere le gare, sia per conquistare punti sia per acquisire fiducia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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