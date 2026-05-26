Jorge Martin era uscito malconcio dal weekend di Montmelò, in cui aveva collezionato una lunga serie di cadute a partire dal venerdì mettendo a referto soprattutto un pesante doppio zero nella classifica del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo dell’Aprilia si presenterà dunque tra pochi giorni al Mugello con l’obiettivo di riscattarsi e rilanciarsi nella corsa al titolo iridato. “ Mi sto riprendendo bene dopo le diverse cadute a Montmeló, spero di essere al 100%, anche se ancora non mi sento completamente al meglio. La cosa più importante è continuare ad avere velocità; poi sarà fondamentale riuscire a concludere le gare, sia per conquistare punti sia per acquisire fiducia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin verso il Mugello: “Non mi sento ancora al 100% dopo le cadute a Barcellona”

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MotoGP, GP della Catalunya: la caduta di Jorge Martin con Aprilia nelle FP1 a Barcellona

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Inizio difficile per Jorge Martin a Barcellona: due cadute in un giorno e fuori dalla Q2Jorge Martin ha affrontato una giornata complicata nel primo giorno di prove sul circuito di Barcellona, che ospita il Gran Premio di Catalogna.

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Dopo le carambole che ieri hanno coinvolto Alex Marquez e Johann Zarco, la pista di Barcellona continua a rivelarsi insidiosa per i piloti della MotoGP anche nella giornata riservata ai test. Ne ha fatte le spese Jorge Martin. Caduto alla curva 7, lo spagnolo de x.com

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