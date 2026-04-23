Dopo una pausa, il campionato di MotoGP riprende in Europa con il quarto appuntamento stagionale a Jerez de la Frontera. In questa fase, alcuni piloti commentano i propri stati di forma, tra cui un giovane che riconosce di aver attraversato un periodo positivo, ma di non sentirsi ancora pronto per conquistare una vittoria di Gp. La competizione si prepara a entrare nel vivo di un weekend caratterizzato da attese e sfide.

Il Mondiale di MotoGP torna nuovamente in scena dopo una lunga pausa. Messi alle spalle i primi tre appuntamenti del campionato, si torna in Europa, nel classico weekend di Jerez de la Frontera. Sul circuito dell’Andalusia, Marco Bezzecchi e l’Aprilia si presentano da leader, con la casa di Noale che può rallegrarsi anche della seconda piazza di Jorge Martin. Un inizio scoppiettante per la scuderia guidata da Massimo Rivola e a Jerez si vorrà dare un seguito, prestando attenzione a quello che faranno i principali competitors, in particolare la Ducati. Ne ha parlato Martin in conferenza stampa, tornato ad assaporare il gusto della vittoria grazie all’affermazione nella Sprint Race di Austin (USA).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin ammette: “Vengo da un momento positivo, ma ancora non mi sento pronto per vincere un GP”

Notizie correlate

Yamaha pronto a ingaggiare Jorge Martin per MotoGP, ma c’è una sorpresa."> ## Jorge Martin: Possibile Trasferimento a Yamaha nel 2027 Jorge Martin è al centro di spekulazioni riguardanti un possibile trasferimento in...

Dominik Paris: “La pista non è ancora in condizioni perfette, ma io mi sento già pronto per sabato”Dominik Paris chiude quinto, ma teoricamente scala una posizione, dato che l’elvetico Alexis Monney, quarto, salta una porta, a Bormio, sede della...

Altri aggiornamenti

Jorge Martin: Non so neanche se tornerò a correre in Qatar. Sto soffrendo molto, non sto beneJorge Martin ha ufficializzato la propria assenza anche per il GP delle Americhe: Non ci sarò ad Austin. E ha messo in dubbio anche la sua partecipazione al GP Qatar di fine aprile: Prima vorrei ... fanpage.it

Jorge Martin, infortunio nel Gp Qatar: è in ospedale, pneumotorace e varie costole rotte. Come staContinua il momento da incubo per il campione del mondo in carica, Jorge Martin. Tornato in pista in Qatar dopo aver saltato le prime tre gare dell'anno sempre a causa di problemi fisici, il pilota ... corriere.it