Jorge Martin ha disputato diverse gare al Mugello, ottenendo una sola vittoria in Moto3, superando Di Giannantonio e Bezzecchi. La sua esperienza in questa pista include anche altri piazzamenti, ma nessun altro risultato di primo posto. La relazione tra il pilota e il circuito toscano si limita a questa vittoria e alcune prestazioni positive, senza mai raggiungere una continuità di successi. Al momento, il rapporto tra il centauro e il tracciato si può definire equilibrato, senza elementi di particolare affinità.

Jorge Martin e il Mugello hanno un discreto rapporto. Magari non idilliaco, però tra il centauro madrileno e la pista toscana c’è indubbiamente del feeling. Diciamo che si prendono e si lasciano di continuo, ma quando stanno assieme sono in grado di vivere giorni felici, come dimostrato dai precedenti dello spagnolo nel GP d’Italia. L’esperienza in Moto3 è un crescendo rossiniano. A un anonimo piazzamento fuori dalla zona punti nel 2015 e a un altrettanto incolore quattordicesimo posto nel 2016, fa seguito il controverso 2017, quando Martin fu protagonista, seppur in negativo. In quell’occasione realizzò la pole position, ma partì dalla quinta fila a causa di una severa penalità, inflittagli per aver rallentato sistematicamente nel corso della sessione di qualifica allo scopo di cercare la scia buona per trainarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Jorge Martin al Mugello. Solo una vittoria. In Moto3, battendo Di Giannantonio e Bezzecchi!

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