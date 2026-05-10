Durante il Gran Premio di Le Mans, il pilota italiano ha conquistato un podio nella gara Sprint, preparando il terreno per la sfida contro il leader della classifica. La competizione principale si avvia con attenzione, mentre si cerca di capire chi potrà sostituire l'assenza di un noto pilota della squadra di Borgo Panigale. La gara si preannuncia intensa, con i protagonisti pronti a mettere in mostra le proprie strategie.

? Punti chiave Come potrà Bezzecchi sfruttare la sua specialità domenicale contro Martin?. Chi potrà sostituire l'assenza di Marquez per salvare Ducati?. Perché Bagnaia fatica a scalare la classifica nelle gare lunghe?. Quale variabile meteo potrebbe stravolgere le strategie dei team a Le Mans?.? In Breve Marquez resta fermo per due GP dopo la caduta di sabato 9 maggio.. Bagnaia deve rilanciare Ducati dopo tre podi Sprint ma nessun top 9.. Bezzecchi dista 51 punti da Marquez e 45 da Martin in classifica.. Meteo incerto al Bugatti Circuit minaccia le scelte tattiche dei team.. Alle ore 14:00 di questa domenica 10 maggio 2026, il Bugatti Circuit di Le Mans ospiterà la quinta gara completa della stagione MotoGP, segnando un momento cruciale per le gerarchie del campionato mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP a Le Mans: Bezzecchi sfida Martin dopo il podio nella Sprint

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