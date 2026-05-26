Martedì 26 maggio 2026, il circuito di Misano sarà teatro di due giorni di test privati con i cinque team ufficiali di MotoGP. Le squadre di Aprilia, KTM, Yamaha, Honda e Ducati si preparano in vista del Gran Premio italiano al Mugello, concentrandosi su prove di gomme e setup delle moto. L’evento si svolge prima della gara e rappresenta un momento chiave per le squadre per raccogliere dati e affinare le proprie strategie.

Martedì 26 maggio 2026, il circuito di Misano ospiterà i team ufficiali di Aprilia, KTM, Yamaha, Honda e Ducati per due giorni di test privati fondamentali prima del Gran Premio italiano a Mugello. Le cinque case costruttrici della MotoGP si riuniranno nel circuito romagnolo per una sessione di lavoro intensiva che durerà martedì e mercoledì. La Ducati ha organizzato l’intera operazione affittando la pista, prevedendo una ripartizione dei costi tra tutti i partecipanti presenti. Le condizioni meteorologiche previste per queste giornate sono ottimali, con il sole e temperature massime vicine ai 30 gradi, fattori che permetteranno un lavoro tecnico molto più profondo rispetto all’ultimo test ufficiale tenutosi a Montmeló, dove la pioggia interruppe bruscamente le attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP: i 5 team ufficiali a Misano per test e sfida gomme

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