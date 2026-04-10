Hamilton sfida la pioggia a Fiorano | test cruciali per le gomme 2027

Venerdì 10 aprile 2026, sul circuito di Fiorano, si è svolta la seconda sessione di test con la presenza di Lewis Hamilton. Il pilota ha messo alla prova le nuove gomme full wet sviluppate da Pirelli, affrontando diverse condizioni di pista. La giornata si è concentrata principalmente sulla verifica delle prestazioni delle mescole in condizioni di pioggia, con test dedicati alle caratteristiche di aderenza e stabilità.

Lewis Hamilton ha affrontato la seconda sessione di test presso il circuito di Fiorano questo venerdì 10 aprile 2026, concentrandosi sullo sviluppo delle mescole full wet per Pirelli. Il pilota ha lavorato intensamente sulla SF-26 in condizioni di asfalto bagnato, con l’obiettivo di fornire dati precisi al fornitore unico di pneumatici attraverso una continuità di guida che garantisca parametri di confronto omogenei. Dati telemetrici e performance sul bagnato a Fiorano. La sessione odierna si è concentrata sulla valutazione di diverse configurazioni di pneumatici progettati per le condizioni di pioggia estrema, con componenti pensate specificamente per il contesto tecnico del 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hamilton sfida la pioggia a Fiorano: test cruciali per le gomme 2027 Test dei pneumatici Pirelli, la Ferrari in pista a Fiorano con Lewis Hamilton /LE FOTOIl rombo del motore Ferrari di Formula 1 è tornato a risuonare sul circuito di Fiorano nel corso della giornata di oggi. Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari SF-26: test a FioranoAGI - La Ferrari ha presentato la SF-26, la nuova monoposto con cui la squadra affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1, il cui inizio è...