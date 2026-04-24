Il campionato Dunlop CIV inizierà a Misano il 25 e 26 aprile, segnando il primo appuntamento stagionale. Nel frattempo, i team Ducati stanno portando avanti test sulla nuova moto da 850cc in vista del ritorno in MotoGP, previsto a Jerez. Questi eventi rappresentano i primi segnali ufficiali delle attività di preparazione per le competizioni in programma.

? Cosa sapere Il campionato Dunlop CIV debutterà a Misano il 25 e 26 aprile.. Ducati testa la nuova moto da 850cc in vista della ripresa della MotoGP a Jerez.. Il circuito di Misano ospiterà il primo round del campionato Dunlop CIV nei giorni 25 e 26 aprile, mentre in Spagna la MotoGP interrompe la pausa per tornare all’azione nel contesto europeo. La scena internazionale si concentra sul giovedì di Jerez, dove il pilota spagnolo ha comunicato i dettagli relativi al suo legame con il team factory Yamaha. Contemporaneamente, la classe regina riparte dall’Europa dopo quasi un mese di stasi; tra i protagonisti che animeranno la conferenza stampa figurano i soggetti coinvolti nelle ultime sessioni ufficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP e CIV: tra i test Ducati e il debutto di Misano

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