Per il Gran Premio d’Italia al Mugello nel 2026, sono vietate la vendita di bevande in vetro e di alcolici. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza durante l’evento. I punti vendita non potranno offrire bottiglie di vetro né alcolici ai presenti. Le restrizioni entreranno in vigore nei giorni della gara. Nessun altro dettaglio sulle misure adottate o sui soggetti coinvolti.

FIRENZE – In vista del Gran Premio d’Italia 2026 del Campionato Mondiale di Motociclismo, in programma dal 28 al 31 maggio presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, le autorità provinciali hanno predisposto una serie di misure straordinarie finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell’incolumità dei partecipanti. Le disposizioni sono state definite nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi a Firenze. Ecco i provvedimenti adottati. Vietato vendere o introdurre qualsiasi bevanda in contenitori di vetro dalle 9 di giovedì 27 fino alle 15.30 di domenica 31 maggio. Stop anche a... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moto, Gp d’Italia al Mugello: stop alla vendita di bevande in vetro e alcolici. I provvedimenti per la sicurezza

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