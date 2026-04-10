D' Aversa | Il Verona vale più di quanto dice la classifica Voglio riportare il Toro dove merita

Il tecnico del Torino ha affermato che il Verona ha un valore superiore a quello indicato dalla posizione in classifica e ha espresso l’obiettivo di riportare la squadra torinese dove ritiene che meriti. Ha commentato la sfida imminente contro l’Hellas, sottolineando che la rosa granata possiede qualità significative, anche se non sono state evidenti prima del suo ingresso sulla panchina.

Guardia alta, concentrazione totale e guai a sottovalutare l’Hellas ultimo della classifica. Roberto D’Aversa suona la campana e va dritto al punto in questa vigilia: “Ci deve essere entusiasmo, ma assolutamente non presunzione – racconta l’allenatore del Toro -. Non dobbiamo ragionare sulla classifica del Verona, perché – tra l’altro - non è veritiera. I valori del Verona sono maggiori rispetto ai campionati precedenti: hanno fisicità, qualità, si giocano la partita sempre e contro chiunque. Noi dobbiamo ragionare soprattutto sulle nostre qualità”. E poi c’è un tasto molto importante: “Per noi vincere domani significherebbe raggiungere al 90% un primo obiettivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - D'Aversa: "Il Verona vale più di quanto dice la classifica. Voglio riportare il Toro dove merita" Leggi anche: Donnarumma: “Dopo la partita ho pianto, dobbiamo riportare l’Italia dove merita” Leggi anche: L'ex D'Aversa: "Caro Parma, ti devo battere. Il Toro gioca per la classifica e per il futuro" Temi più discussi: Verso Torino-Verona: D'Aversa, copia e incolla. Ma cambia un aspetto...; Incontro per i media con il tecnico D'Aversa; D'Aversa-Juric, alla resa dei conti: ecco cosa può accadere se l'ex Empoli vince (in casa) anche con il Verona; Torino, Ilkhan unico dubbio di D'Aversa: le ultime. D'Aversa: Contro il Verona secondo match ball salvezza. Futuro? Prossima partita è più importanteRoberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato contro il Verona. Il tecnico del Torino ha dichiarato: Prima di rispondere alle vostre, mi premeva fare un s ... tuttosport.com Torino, D'Aversa: Con me percorso importante. Futuro? Voglio aprire un discorso con il club14.15 - Roberto D'Aversa presenta Torino-Verona, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A in programma sabato alle 15. tuttomercatoweb.com “Maturità e coraggio” Mister D'Aversa presenta #TorinoVerona in conferenza stampa youtu.be/DbFcGDnyjeI - facebook.com facebook FINALE CAMPIONATO U19 FEMMINILE Sabato 11 aprile ore 18 Stadio A.Bisceglia, Aversa (CE) VIRTUS VOLLA-NAPOLI INDEPENDENT FC Le squadre scenderanno in campo con le fasce di capitano #NonSeiSola1522, per ribadire il nostro x.com