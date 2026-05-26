MotoGP Bezzecchi cerca la svolta al Mugello | serve una risposta dopo Le Mans e Montmelò Introduzione

Marco Bezzecchi si presenta al Mugello dopo due gare consecutive in cui non ha ottenuto punti. La sua Aprilia ha concluso le ultime due tappe del campionato con piazzamenti lontani dal podio, senza miglioramenti significativi in termini di prestazioni. Ora, al settimo appuntamento, il pilota ha l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e trovare una risposta concreta sul circuito toscano.

Marco Bezzecchi arriva al Mugello con la necessità di cambiare passo. Dopo le prestazioni poco brillanti di Le Mans e Montmelò, il pilota Aprilia è chiamato a una reazione immediata nel GP D’Italia, settimo appuntamento del Motomondiale. Il tracciato toscano non è storicamente la sua pista più favorevole, ma in passato Bez ha comunque saputo lasciare il segno. Il primo approccio al Mugello, nel 2017 in moto3, non fu particolarmente brillante. L’nano successivo, però, Bezzechi andò vicinissimo al successo, battuto da Jorge Martin appena 19 millesimi. Anche in moto2 il percorso è stato simile: weekend complicato da rookie nel 2019, poi bel podio nel 2021 conquistato alle spalle di Gardner e Fernandez. 🔗 Leggi su Sportface.it

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