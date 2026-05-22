MotoGP | Marc Marquez tenta il recupero lampo per il Mugello ma c’è un problema
Marc Marquez sta lavorando per tornare in sella al più presto e partecipare al Gran Premio d’Italia al Mugello. Dopo un periodo di assenza, il pilota ha manifestato l’intenzione di rientrare in pista, ma al momento non sono stati comunicati dettagli specifici sui tempi o sulle condizioni fisiche. La sua presenza al circuito toscano è ancora in bilico, mentre i medici monitorano attentamente la situazione. La squadra sta valutando le possibili soluzioni per ripristinare la piena efficienza del pilota.
Marc Marquez non si arrende e tenta un rientro quasi incredibile per il prossimo Gran Premio d’Italia al Mugello. Il campione spagnolo forza i tempi per mantenere vive le sue speranze nella lotta al decimo titolo mondiale. Marquez in pista in Italia? Dopo la rovinosa caduta durante la Sprint Race del Gran Premio di Francia a Le Mans, il pilota ufficiale della Ducati ha affrontato una situazione medica complessa. Il nove volte campione del mondo ha subito due operazioni chirurgiche ravvicinate. Il primo intervento ha sistemato la frattura al quinto metatarso del piede destro. La seconda operazione ha ripristinato le viti nella spalla, già lesionata nel Gran Premio di Indonesia dello scorso autunno. 🔗 Leggi su Sportface.it
MotoGP, Marc Marquez: le news sui tempi di recupero del pilota Ducati dopo l'operazione
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