MotoGP | Marc Marquez tenta il recupero lampo per il Mugello ma c’è un problema

Marc Marquez sta lavorando per tornare in sella al più presto e partecipare al Gran Premio d’Italia al Mugello. Dopo un periodo di assenza, il pilota ha manifestato l’intenzione di rientrare in pista, ma al momento non sono stati comunicati dettagli specifici sui tempi o sulle condizioni fisiche. La sua presenza al circuito toscano è ancora in bilico, mentre i medici monitorano attentamente la situazione. La squadra sta valutando le possibili soluzioni per ripristinare la piena efficienza del pilota.

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