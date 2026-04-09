Solofra scoperto il truffatore del foro del pneumatico | derubava clienti al centro commerciale

I Carabinieri hanno individuato un uomo di 49 anni, originario di Napoli, responsabile di una serie di furti avvenuti nel parcheggio del centro commerciale di Solofra. L’uomo forava le gomme delle auto dei clienti, prelevava i portafogli lasciati all’interno e successivamente utilizzava le carte di credito con il PIN per prelievi di denaro. Le indagini hanno portato alla sua identificazione e al suo arresto.

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