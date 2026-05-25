I Paesi baltici manifestano preoccupazioni riguardo ai droni, ritenendoli una minaccia alla sicurezza. In Italia si discute invece di possibili implicazioni di questi mezzi in relazione a Mosca. La regione baltica si trova sotto pressione continua, con tensioni legate a questioni di sicurezza e sovranità. Non sono stati segnalati attacchi diretti o incidenti specifici, ma le preoccupazioni riguardano l’uso di droni come strumenti di provocazione o sorveglianza.

C’è una linea che separa la realtà dalla propaganda. E in questi giorni passa per il Baltico. Da una parte c’è la realtà: Estonia, Lettonia e Lituania vivono sotto pressione costante. Non nei talk show italiani, ma sul terreno. Campagne di sensibilizzazione pubblica contro le minacce ibride, istruzioni ai cittadini su cosa fare in caso di sabotaggi, cyberattacchi, blackout. E soprattutto droni. I governi baltici non discutono astrattamente della «percezione della minaccia»: la gestiscono quotidianamente. È in questo contesto che i ministri degli Esteri nordici e baltici hanno diffuso nei giorni scorsi una dichiarazione congiunta per condannare quella che definiscono una campagna di disinformazione russa sulle incursioni di droni nello spazio Nato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I Baltici temono i droni, ma in Italia si racconta che provocano Mosca

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