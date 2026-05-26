Un uomo è morto sul colpo dopo essere caduto da una finestra in un edificio pubblico. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La scena è apparsa subito molto drammatica agli occhi di chi ha assistito. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Tragedia spaventosa in Italia, un volo improvviso giù dalla finestra che non ha dato scampo: la caduta si è infatti rivelata purtroppo fatale, nonostante i disperati tentativi dei soccorritori, accorsi sul posto, di prestare aiuto. Un dramma improvisso, avvenuto in mattinata: al momento dell’accaduto erano presenti anche altre persone, che hanno poi raccontato alle autorità cosa fosse successo. Ha raggiunto regolarmente il posto di lavoro, negli uffici del ministero dell’interno, in piazza del Viminale. Poi è salito fino al quarto piano e si è lanciato nel vuoto dalla rampa delle scale. Erano le 9.30 circa. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. Tragedia al ministero italiano, il volo spaventoso: scena agghiacciante

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