Un'escursione tra amici nei sentieri del Varesotto si è conclusa con un tragico incidente. La vittima, rimasta ferita in modo grave, è deceduta sul luogo dell'incidente. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto, che si è verificato durante un volo in zone di montagna. La scena si è svolta in un'area frequentata da escursionisti e appassionati di attività all'aperto.

Doveva essere una tranquilla escursione tra amici sui sentieri del Varesotto, ma si è trasformata in una tragedia. Roberto Crosta, pensionato di 71 anni residente a Magnago, in provincia di Milano, ha perso la vita dopo un drammatico incidente in mountain bike avvenuto nella mattinata di sabato 9 maggio. L’uomo stava percorrendo insieme ad altri appassionati di ciclismo i sentieri boschivi di Maccagno con Pino e Veddasca, al confine con la Svizzera. Il gruppo stava affrontando il tratto sterrato che collega Garabiolo al Lago Delio, una zona molto frequentata dagli amanti delle escursioni in bici e trekking. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto improvvisamente durante la discesa lungo il percorso montano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. Il volo spaventoso e la tragedia, poi la scoperta: chi è la vittima

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Preghiamo per l'anima di un pellegrino che ieri, mentre si recava al Santuario di Fatima, è stato investito da un treno ed è morto sul colpo. Migliaia di persone stanno compiendo il viaggio a piedi verso #Fatima per le celebrazioni del 13 maggio. Il pellegrino fac - x.com x.com

È possibile rendere la lista dei giocatori più chiara in questo modo? Spesso non riesco a vedere chi è morto a colpo d'occhio. - Reddit reddit