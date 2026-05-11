Morto sul colpo Il volo spaventoso e la tragedia poi la scoperta | chi è la vittima

Da thesocialpost.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'escursione tra amici nei sentieri del Varesotto si è conclusa con un tragico incidente. La vittima, rimasta ferita in modo grave, è deceduta sul luogo dell'incidente. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto, che si è verificato durante un volo in zone di montagna. La scena si è svolta in un'area frequentata da escursionisti e appassionati di attività all'aperto.

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Doveva essere una tranquilla escursione tra amici sui sentieri del Varesotto, ma si è trasformata in una tragedia. Roberto Crosta, pensionato di 71 anni residente a Magnago, in provincia di Milano, ha perso la vita dopo un drammatico incidente in mountain bike avvenuto nella mattinata di sabato 9 maggio. L’uomo stava percorrendo insieme ad altri appassionati di ciclismo i sentieri boschivi di Maccagno con Pino e Veddasca, al confine con la Svizzera. Il gruppo stava affrontando il tratto sterrato che collega Garabiolo al Lago Delio, una zona molto frequentata dagli amanti delle escursioni in bici e trekking. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto improvvisamente durante la discesa lungo il percorso montano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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