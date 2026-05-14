Nel primo pomeriggio di oggi, in Italia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e uno scooter. Lo scontro frontale ha causato la morte di due persone, senza che i soccorsi siano riusciti a salvarle. Le vittime sono state dichiarate “morte sul colpo”, e sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo e ricostruzione dell’accaduto.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Italia, dove un violento scontro frontale tra un’auto e uno scooter ha provocato la morte di due persone. L’impatto è stato devastante e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni emerse, le vittime sarebbero una giovane coppia di turisti americani, che viaggiava a bordo di uno scooter preso a noleggio durante la vacanza. Le persone che si trovavano nell’automobile coinvolta nell’incidente sarebbero invece rimaste ferite in modo non grave. Il tragico schianto è avvenuto lungo la strada statale 115, tra le contrade San Giorgio e Macauda, nel territorio comunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morti sul colpo”. Incidente spaventoso in Italia, inutili i soccorsi: chi sono le vittime, agghiacciante

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