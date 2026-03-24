Nella prima giornata della 47ª edizione di Bergamo Jazz, la sassofonista cilena Melissa Aldana si è esibita sul palco. Durante l’evento, ha condiviso un ricordo legato alla musica, raccontando di aver ascoltato Sonny Rollins a 12 anni e di averne subito provato un forte interesse. La manifestazione continua con altri artisti e performance previste nel corso della giornata.

L’INTERVISTA. Nella giornata di apertura della 47esima edizione di Bergamo Jazz, tra gli altri si è esibita la sassofonista cilena Melissa Aldana. Questa settimana in Tic Tac non potevamo non parlare di Bergamo Jazz, giunto alla sua 47esima edizione. Abbiamo intervistato una delle protagoniste, Melissa Aldana, sassafronista cilena, che con il suo quartetto si è esibita sul palco del Teatro Sociale. Un legame profondo con la musica, nato in famiglia e cresciuto fino ai grandi palcoscenici internazionali. La passione per il sassofono affonda le radici nell’infanzia: «Mio padre è un sassofonista e lui era anche mio nonno, quindi sono cresciuta circondata dai sassofoni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «A 12 anni ho sentito Sonny Rollins e mi sono innamorata», Melissa Aldana a Bergamo Jazz

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