È morto a 95 anni uno degli attori più rappresentativi del cinema europeo, noto per ruoli in film come

Il mondo del cinema piange la scomparsa dell’iconico attore, scomparso a Parigi dopo una breve malattia. Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Mario Adorf, uno degli attori più amati e riconosciuti del panorama europeo. L’attore si è spento mercoledì 8 aprile 2026 all’età di 95 anni nel suo appartamento a Parigi, dopo una breve malattia. A dare la notizia della sua morte è stato il suo storico manager, Michael Stark. Con oltre 200 film in carriera, Adorf ha segnato la storia del cinema italiano e internazionale, grazie a ruoli che spaziano dal poliziottesco al fantasy. Tra i suoi film più celebri, spiccano Milano Calibro 9, Fantaghirò e Il piccolo Lord, che lo hanno reso un volto iconico e amato dal grande pubblico. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - È morto Mario Adorf, l’attore de “Il piccolo Lord” e “Fantaghirò” aveva 95 anni

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La scomparsa a 95 anni dell'attore tedesco Mario Adorf segna la fine di una prolifica carriera che lo ha visto collaborare con grandi registi e interpretare ruoli iconici, dal cattivo del cinema di genere a personaggi di opere letterarie. - facebook.com facebook

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