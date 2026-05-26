Morte Roberta Bertacci riaperta indagine | Non si tolse la vita Spunta audio con la sua voce
Una registrazione audio con la voce di Roberta Bertacci è stata trovata tra gli atti dell’indagine riaperta sulla sua morte. La 26enne, originaria di Ruffano, è stata trovata impiccata sul balcone di casa a Casarano il 6 gennaio 2024. Le autorità hanno deciso di riesaminare il caso, poiché non si esclude che non si sia trattato di un suicidio. La procura ha disposto ulteriori accertamenti.
La morte di Roberta Bertacchi, la 26enne originaria di Ruffano trovata impiccata sul balcone della propria abitazione a Casarano il 6 gennaio 2024, potrebbe non essere stata un suicidio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Francesco Valente, ha infatti respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura e disposto nuovi approfondimenti investigativi. La decisione del gip. Il procedimento riguardava l’ex fidanzato della giovane, Davide Falcone, indagato per istigazione al suicidio. Secondo il gip, gli elementi raccolti finora non consentono di escludere altre ipotesi e presentano diverse lacune investigative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Notizie e thread social correlati
“Continuo a parlare con il fantasma di mio marito a 17 anni dalla sua morte. Sento la sua voce nella mia testa”: lo rivela la vedova di Patrick Swayze, Lisa NiemiA 17 anni dalla morte di suo marito, l’attrice rivela di continuare a parlare con il suo spirito e di sentire la sua voce nella testa.
Licenziato per 280 euro: si tolse la vita. Ora la decisione dei giudiciUn uomo, licenziato dopo aver ricevuto una buonuscita di 280 euro, si è tolto la vita.