Morte Roberta Bertacci riaperta indagine | Non si tolse la vita Spunta audio con la sua voce

Notizia in breve

Una registrazione audio con la voce di Roberta Bertacci è stata trovata tra gli atti dell’indagine riaperta sulla sua morte. La 26enne, originaria di Ruffano, è stata trovata impiccata sul balcone di casa a Casarano il 6 gennaio 2024. Le autorità hanno deciso di riesaminare il caso, poiché non si esclude che non si sia trattato di un suicidio. La procura ha disposto ulteriori accertamenti.