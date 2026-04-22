Un uomo, licenziato dopo aver ricevuto una buonuscita di 280 euro, si è tolto la vita. La vicenda riguarda una persona che aveva lavorato per circa trent’anni nello stesso luogo, seguendo una routine quotidiana di responsabilità e presenza costante. La decisione dei giudici è ora al centro dell’attenzione, dopo che si sono svolti i procedimenti legali relativi alla vicenda.

Per quasi trent’anni aveva timbrato lo stesso cartellino, nello stesso posto. Una routine fatta di lavoro, responsabilità e quotidianità che sembrava immutabile. Poi, all’improvviso, tutto si è spezzato. Una contestazione, un licenziamento in tronco e, pochi giorni dopo, una tragedia che ha lasciato un vuoto impossibile da colmare. A distanza di quasi due anni, arriva una svolta giudiziaria nel caso di Paolo Michelotto, il magazziniere di 55 anni che si tolse la vita dieci giorni dopo essere stato licenziato nell’agosto 2024. Il licenziamento dichiarato illegittimo. Il giudice del lavoro del tribunale di Venezia ha stabilito che il licenziamento era illegittimo, accogliendo il ricorso dei familiari.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Licenziato per 280 euro: si tolse la vita. Ora la decisione dei giudici

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