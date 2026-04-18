A 17 anni dalla morte di suo marito, l’attrice rivela di continuare a parlare con il suo spirito e di sentire la sua voce nella testa. La storia si collega al film “Ghost” del 1990, in cui un fantasma interpretato dall’attore protagonista cerca di proteggere la fidanzata. La donna ha condiviso questa esperienza in un’intervista, senza fornire spiegazioni scientifiche o motivazioni, mantenendo un tono diretto e personale.

Dalla finzione alla realtà e con lo stesso protagonista. “Ghost” il film cult del 1990, raccontava la storia di un fantasma, interpretato da Patrick Swayze, che tenta di proteggere la fidanzata Molly ( Demi Moore ). La vedova dell’attore, morto nel 2009 a 57 anni per un tumore al pancreas al IV stadio, ha rivelato di vivere una situazione molto simile a quella narrata dalla pellicola. Lisa Niemi, moglie di Patrick Swayze, ha confessato a Us Weekly, venerdì 17 aprile, di parlare con il defunto marito di continuo e la cosa la aiuta a sentirsi meno sola. “Lo sento ancora con me ogni giorno e ‘sento’ quello che mi direbbe su certe cose. – ha detto – È fantastico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Continuo a parlare con il fantasma di mio marito a 17 anni dalla sua morte. Sento la sua voce nella mia testa”: lo rivela la vedova di Patrick Swayze, Lisa Niemi

The Light Gate- Paranormal Research with Mike Ricksecker

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Cosa dovrei fare con i diari di mio marito dopo la sua morte?Per quindici anni sono stata felicemente sposata con un uomo che, purtroppo, è morto diverso tempo fa.