Morte dopo la caduta nel vano dell' ascensore | in quattro a rischio processo

Quattro persone sono state coinvolte in un procedimento giudiziario con l’accusa di omicidio colposo per la morte di una donna. La vittima è deceduta dopo essere caduta nel vano di un ascensore. L’incidente si è verificato a Fasano, e la vicenda è ora al centro di un’indagine che potrebbe portare a un processo. La procura ha iscritto le quattro persone nel registro degli indagati.

FASANO - Quattro persone rischiano di finire a processo, con l'accusa di omicidio colposo, per la morte di Clelia Ditano. La 25enne perse la vita nella notte tra il 30 giugno e l'1 luglio di due anni fa, precipitando per vari metri nel vano ascensore del condominio in cui abitava, in via Saragat. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Cade nel vano ascensore: volo di alcuni metri, uomo in gravi condizioni

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