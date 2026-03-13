Picchia padre e moglie poi fugge all’arresto | I carabinieri lo trovano nel vano dell’ascensore

Un uomo ha aggredito il padre e la moglie prima di fuggire, ma è stato rintracciato dai carabinieri nel vano dell’ascensore. La segnalazione anonima arrivata al 112 ha permesso l’intervento delle forze dell’ordine, che già avevano conoscenza del caso poiché l’uomo era stato denunciato in passato. La vicenda si è conclusa con il suo arresto sul posto.

Quando la segnalazione anonima arriva al 112 i carabinieri già conoscono la vicenda, l'uomo era già stato denunciato. Siamo a Grumo Nevano e un 39enne ha appena picchiato suo padre 80enne e la propria moglie che di anni ne ha 35. I militari della stazione di Grumo Nevano arrivano nell'appartamento di corso Garibaldi. Quando il citofona suona il 39enne è ancora in casa. Sa che potrebbe essere arrestato e scappa. L'uomo fugge percorrendo i tetti del rione popolare ma i carabinieri non demordono e si mettono alla sua ricerca. Arrivano altri militari e i palazzi vengono setacciati piano per piano. I militari – prima di salire le scale – "chiamano" gli ascensori ma uno di questi non funziona.

