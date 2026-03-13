Grumo Nevano | Picchia padre e moglie poi fugge all’arresto I Carabinieri lo trovano nel vano dell’ascensore

A Grumo Nevano, un uomo di 39 anni ha aggredito il padre e la moglie prima di scappare. La polizia riceve una segnalazione anonima e interviene, trovando il sospetto nel vano dell’ascensore. La fuga dell’uomo sui tetti viene interrotta con l’arresto. I carabinieri avevano già notato il soggetto in precedenti denunce legate a questa vicenda.

Fuga sui tetti a Grumo Nevano: 39enne arrestato dopo aggressione a padre e moglie. Quando la segnalazione anonima arriva al 112 i carabinieri già conoscono la vicenda, l’uomo era già stato denunciato. Siamo a Grumo Nevano e un 39enne ha appena picchiato suo padre 80enne e la propria moglie che di anni ne ha 35. I militari della stazione di Grumo Nevano arrivano nell’appartamento di corso Garibaldi. Quando il citofona suona il 39enne è ancora in casa. Sa che potrebbe essere arrestato e scappa. L’uomo fugge percorrendo i tetti del rione popolare ma i carabinieri non demordono e si mettono alla sua ricerca. Arrivano altri militari e i palazzi vengono setacciati piano per piano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

