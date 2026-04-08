Piantedosi torna alla normalità e lavora sul dossier sicurezza ma il caso Conte resta aperto

Il ministro dell’interno ha ripreso le attività ordinarie presiedendo una riunione dedicata a immigrazione e forze dell’ordine. Nel frattempo, le opposizioni hanno richiesto chiarimenti sui rapporti tra il ministro e una giornalista, mentre il “caso Conte” rimane irrisolto. La questione legata al rapporto tra il ministro e la giornalista continua a essere al centro dell’attenzione politica.

Piantedosi presiede la riunione su immigrazione e forze dell’ordine mentre le opposizioni chiedono chiarimenti sui rapporti tra il ministro e la giornalista Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi prova a riportare l’attenzione sui temi centrali dell’azione di governo, ma il caso legato alla giornalista Claudia Conte continua a pesare sullo scenario politico.Dopo giorni di polemiche,il ministro è tornato a Palazzo Chigi per una riunione operativa dedicata ai principali dossier sulla sicurezza,con l’obiettivo dichiarato di chiudere una vicenda che lui stesso considera privata. L’incontro, definito tecnico, ha riunito figure chiave... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Piantedosi torna alla normalità e lavora sul dossier sicurezza, ma il “caso Conte” resta aperto Caso Piantedosi-Claudia Conte, le ripercussioni sul governoLa relazione extraconiugale del ministro Matteo Piantedosi con la giornalista Claudia Conte, da semplice gossip, è diventato rapidamente un caso... Caso Piantedosi, Claudia Conte alla fine rompe il silenzio: un messaggio secco!Le stanze del potere romano sono state scosse da un’onda d’urto improvvisa, una di quelle che solitamente rimangono confinate nel sussurrato dei... Argomenti più discussi: Calenda, un'offensiva di lotta e di governo. Dal sostegno al ministro Piantedosi alla difesa di Schlein; 50° anniversario ANCI Campania: a Napoli l’Assemblea pubblica con il Ministro Piantedosi; Piantedosi: caso chiuso, vado avanti; Piantedosi al lavoro al Viminale, dà mandato a un legale. Sicurezza e festa della polizia: il ritorno in scena di PiantedosiROMA – Si mostrerà nelle prossime ore. Al lavoro e, per un vertice, a palazzo Chigi. Matteo Piantedosi torna in scena dopo una settimana d’inferno legata alla rivelazione della sua relazione con la ... repubblica.it Piantedosi torna a Palazzo Chigi dopo il caso Claudia Conte. Era la «vendetta di una donna innamorata» o uscirà altro - facebook.com facebook Caso Claudia Conte, la prima uscita di Piantedosi: va in Consiglio dei ministri e chiede la promozione di prefetti. Il silenzio sulla giornalista di @salvini_giacomo x.com