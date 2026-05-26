La Procura di Asti ha chiuso le indagini sull’incidente dell’11 dicembre 2025 sulla A33, in cui ha perso la vita una ragazza di 20 anni. È stato contestato l’omicidio stradale. La procura ha disposto l’iscrizione nel registro degli indagati di un conducente coinvolto nel sinistro. Non sono state rese note altre informazioni sulle cause o sulle circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura di Asti ha concluso le indagini sulla tragedia avvenuta l’11 dicembre 2025 lungo l’autostrada A33, dove perse la vita la ventenne Matilde Baldi. Per gli investigatori, all’origine del drammatico incidente ci sarebbe stata una corsa ad alta velocità tra due Porsche che avrebbero superato i 200 chilometri orari. Uno dei conducenti è ora accusato di omicidio stradale, mentre per il secondo automobilista l’ipotesi di reato è omissione di soccorso. Lo schianto contro la Fiat 500 su cui viaggiavano Matilde e la madre. La sera dell’incidente Matilde si trovava insieme alla madre a bordo di una Fiat 500 lungo la tratta autostradale che collega Asti a Cuneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morte di Matilde Baldi sulla A33: chiusa l’inchiesta, contestato l’omicidio stradale

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